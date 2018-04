Andrea Damante è accusato sui social di aver tradito Giulia, la mamma e la sorella della De Lellis mettono un "like" al post

Due "like" fanno un indizio... o forse già una prova? Non sono sfuggiti i "mi piace" della madre e della sorella di Giulia De Lellis al commento postato da una fan dell'ex gieffina in cui accusa di tradimento Andrea Damante . Motivo per cui la coppia sarebbe scoppiata. Il dj veronese risponde su Instagram Stories: "Continuo a leggere cattiverie gratuite sulla nostra storia..."

Secondo una fan della De Lellis, Andrea Damante sarebbe colpevole di avere avuto svariate relazioni, coperte dalla complicità dei suoi amici, mentre era fidanzato con Giulia. Queste accuse social si sono guadagnate due "like" di un certo peso, quello della mamma e quello della sorella della ex corteggiatrice. Anche loro sono dello stesso parere? Oppure con quel "like" hanno intenzionalmente voluto confermare che la storia sia andata così?



Intanto Damante, dall'altra parte dell'oceano fa sapere sui social: "Continuo a leggere cattiverie gratuite sulla nostra storia, su di me, gente che scrive e s'inventa storie solo per guadagnarci e prendere "like". Giulia sa il motivo per cui ci siamo lasciati, io so il motivo per cui ci siamo lasciati e vi prego, quindi, di stare nel vostro, stare tranquilli perché non ce n'è proprio motivo. E non capisco perché, dopo due anni, fatalità, sia venuto fuori tutto questo mentre io sono qua...".