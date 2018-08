Andrea Damante dimentica la De Lellis e veleggia con la bella Sharon

Sul numero di "Spy" in edicola da venerdì 31 agosto, le prime immagini esclusive dell'ex tronista Andrea Damante, oggi affermato dj, lontano dalla sua ex storica Giulia De Lellis nella prima estate da single (o quasi). Il settimanale lo ha sorpreso alle Baleari accanto alla bella Sharon Filograsso, una ragazza conosciuta a Formentera, dove entrambi hanno lavorato per tutta l'estate (lei come pr, lui come resident dj al Pineta Club).