Andrea Bocelli interviene contro la violenza sugli animali

"Non abbandoniamoli, amiamoli e soprattutto, visto che sono amici, non maltrattiamoli e non mangiamoli" Questo è l'appello di Andrea Bocelli per la campagna contro la violenza sugli animali di cui si è reso testimonial. Nel video dell'annuncio, dove compare in compagnia del suo cane Chopin, il tenore italiano si schiera a favore degli amici a quattro zampe unendosi alla battaglia di Michela Vittoria Brambilla e della Lega per la Difesa di Animali e Ambiente. La lotta contro questi maltrattamenti non riguarda solo il nostro Paese, ma si estende anche all'Asia, in particolare a Cina, Vietnam e Corea del Sud dove si consuma carne di cane e di gatto.