"La mia speranza è che l’abbiano chiusa da qualche parte per non pensare al peggio, ma temo le sia successo qualcosa di grave". Questa la testimonianza rilasciata a Pomeriggio Cinque da un’amica di Renata Rapposelli, la pittrice 64enne scomparsa lo scorso 9 ottobre sulla strada per il Santuario di Loreto, in provincia di Ancona. "Mi aveva parlato della sua situazione familiare e dei suoi problemi economici, sapevo che non andava d’accordo né col figlio né col marito", spiega ancora la donna che poi aggiunge: "Le ho mandato diversi messaggi senza avere risposte. Troppo silenzio, non è da Renata". Anche sulla ricostruzione fatta dal marito di Renata la donna ha dei dubbi: "Perché non dice esattamente in che punto l’ha lasciata? E poi Renata non poteva camminare, aveva un problema alla gamba e doveva operarsi ma non aveva soldi".