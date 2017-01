Ana Laura Ribas senza trucco: "Fondi di caffè e scrub al miele, i miei segreti di bellezza"

Avere 50 anni e non dimostrarli. Ana Laura Ribas racconta a "Pomeriggio Cinque" i segreti di bellezza, tutti al naturale, che le hanno permesso nel tempo, senza ricorrere alla chirurgia estetica, di mantenersi in splendida forma. Creme fatte in casa con olio e caffè: "Sono facili da preparare e il risultato è davvero strabiliante", racconta in un servizio in cui appare senza trucco la showgirl nel salotto di Barbara d'Urso.