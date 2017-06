Ana Laura Ribas: "Non rifatevi il seno, andate in analisi"

A "Pomeriggio 5" si parla del boom di interventi chirurgici in vista della stagione estiva e, tra gli ospiti, figurano anche le showgirl Cristina Del Basso e Francesca Cipriani, che, come è noto, non hanno mai negato di aver fatto ricorso al bisturi per rendere "esplosive" alcune parti del loro fisico.

Di tutt'altro avviso pare essere la conduttrice Ana Laura Ribas: "Sono inorridita. Invece che dal chirurgo dovreste andare da uno psicologo" attacca la carioca. "La tua è soltanto cattiveria", la replica delle maggiorate. Quindi, la Ribas tenta di spiegare meglio la sua posizione: "Credo che voi due sareste due bellissime ragazze anche senza una settima. Un chirurgo con un po' di giudizio vi avrebbe fatto una quarta, non una simile esagerazione".