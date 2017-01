Amy Schumer, non vuole attriti... in mezzo alle gambe

Amy Schumer ha offerto su Instagram un dietro le quinte a dir poco originale della sua preparazione in vista del Met Gala, al quale l'attrice comica ha partecipato ieri sera New York. La Schumer ha condiviso una clip in cui la si vede in abito da sera con spacco vertiginoso sul davanti mentre spalma sul suo interno coscia della crema per scongiurare le abrasioni. Un video di pochi secondi non troppo elegante, ma che di certo fa sorridere.