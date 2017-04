Durante la quarta puntata del serale di "Amici di Maria De Filippi" abbiamo assistito ad una discussione molto accesa che riguarda Morgan, accusato di non valorizzare i ragazzi e definito da Rudy Zerbi un "tiranno". Tutto è iniziato con le parole di Mike Bird: "Io sono profondamente convinto che i pezzi che ci sono stati assegnati non ci mettono nelle condizioni di fare bene o di fare meglio. Ho proposto sei pezzi, me ne è stato accettato uno, solo perchè piace a Morgan, per i giudici io sono ancora nulla".

Tutto questo ha scatenato poi l'uscita di scena del coach dei bianchi dal talent show con le conseguenti polemiche e botta e risposta sui social.