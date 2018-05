Amici, Ventura vs Parisi: “Tutto questo l’hai creato tu”

Scontro tra Heather Parisi e Simona Ventura: le due giurate di Amici 17 se ne sono dette di tutti i colori sui social e finalmente si confrontano dal vivo sulla vicenda "Biondo". Il cantante della squadra Bianca sta dividendo il parterre di Maria De Filippi tra chi è a sostegno del rapper e chi invece proprio non lo digerisce. Durante la discussione tra Heather e il giovane riguardo le minacce subite sul web dalla ballerina, si intromette la Ventura dicendo alla Parisi: "Tutto questo casino con Biondo si è creato per colpa tua". Secondo la Ventura, agguerritissima, la Parisi avrebbe commentato negativamente e in modo aggressivo sul web un video in cui Simona e la figlia cantavano in macchina una canzone del rapper, definendola "Una vergogna". Una provocazione a cui però la Parisi risponde con un secco "No comment. Parliamo dei ragazzi sono loro i protagonisti" e allora la Ventura reagisce alzandosi e abbandonando lo studio, salvo poi rientrare poco dopo in puntata.