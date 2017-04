Amici: Sebastian e Andreas duettano con "Il Volo"

Un famoso gruppo musicale ha fatto il suo ingresso nello studio di "Amici di Maria De Filippi" durante la quarta puntata del talent show: Il Volo.

I tre artisti italiani si sono esibiti in un duetto con Sebastian Melo Taveira e Andreas Muller, due ballerini molto apprezzati in questa edizione, sulle note di "My Way". Guarda il video.

Nel frattempo ti ricordiamo che puoi seguire Amici16 durante gli appuntamenti settimanali: dal lunedì al venerdì alle 13:50 su Real Time e alle 16:20 su Canale5.