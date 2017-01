Amici, nel serale Carlo Conti giudice e Alessandro Siani ospite

Sabato 23 aprile entrerà nel vivo la gara ad Amici di Maria De Filippi . Per il quarto appuntamento del talent show in onda in prima serata su Canale 5 arriverà un giudice speciale: Carlo Conti . La puntata sarà ricca di ospiti. Ci saranno Gianna Nannini , Alessandra Amoroso , Baby K e Giusy Ferreri che affiancheranno i ragazzi in alcune prove. Lo spazio comico della puntata sarà affidato ad Alessandro Siani .

Sono rimasti in nove a lottare per conquistarsi un posto nella finale di Amici. Tra le fila dei Bianchi guidati da Emma ed Elisa sono ancora in gara Elodie Di Patrizi, Lele Esposito e la Band La Rua per il canto e Gabriele Esposito e Alessio La Padula per il ballo. J-Ax e Nek, direttori artistici dei Blu, scherano per il canto Chiara Grispo e Sergio Sylvestre e Michele Lanzeroti e Alessio Gaudino per il ballo.