Amici, Morgan: "Siete dei bimbiminkia"

Durante la terza puntata del serale di Amici, il coach dei Bianchi, Morgan, è sceso in guerra contro tutti. L’inizio della polemica è legato a Rudy Zerbi che critica un’interpretazione completamente sbagliata di Mike Bird. Morgan riprende Rudy per aver colpito solo il suo allievo.



Siamo solo all'inizio perché, dopo aver proposto una canzone dell' indimenticabile Freddie Mercury, These are the days of our lives, Morgan vorrebbe spiegare i motivi della scelta del brano ma viene interrotto da una ragazza del pubblico e le dà della "bimbaminkia". Le sue parole sembrano finire nel vuoto, Morgan si risente e, rivolgendosi al pubblico, dice: “Vi annoia il mio approfondimento, voi volete le cose a caso. Fantastico, il mondo è così, volete la vita random!”.



Interviene Maria De Filippi che cerca di difendere Morgan: "Ci sono dei momenti di esasperazione e dei momenti in cui, quando un ragazzo si toglie la camicia, l'urlo generalizzato per gli addominali è imbarazzante mentre qualcun altro cerca di spiegare qualcosa".



Morgan chiude la polemica rivolgendosi al pubblico: "Vi chiedo un minimo di civiltà. Io non centro nulla, ma rischiamo di buttare fuori un sacco di ragazzi che hanno invece talento. Ci vanno di mezzo loro, ed è questo che mi fa incazzare”.