Amici, la Celentano rimprovera Valentina: "Non chiamarmi per nome"

Atto di lesa maestà ad Amici, nel pomeridiano del sabato di Canale 5, per la maestra Celentano che, vistasi chiamare per nome dalla sua allieva Valentina, s'indispettisce e subito la rimprovera davanti a tutti: "Ti posso chiedere una cosa? Non chiamarmi Alessandra, non sono una tua amica, bensì la tua insegnante, evitiamo. Fa parte delle regole molto importanti delle scuole, che i ragazzi devono conoscere e rispettare". Il tutto, nell'incredulità di Maria De Filippi, che non si aspettava una reazione del genere.