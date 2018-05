Amici, Irama incontra la sorella in studio: “Guardate che bella”

Dopo essersi esibito ad Amici sulle note di “Ti ho voluto bene veramente” di Marco Mengoni (levandosi lo sfizio di aggiungere anche alcune sue strofe) Irama ha ricevuto una sorpresa da Maria De Filippi: una lettera di sua sorella Jolanda, più grande di lui di 4 anni.



“Sentiamo la tua mancanza, soprattutto per il silenzio”, ha scherzato la sorella, che chiama “Filo” il concorrente della Squadra Bianca. “Ora più che mai mi mancano le piccole cose quotidiane che condividiamo – ha aggiunto – Per me è speciale essere la tua prima ascoltatrice”.



Irama si è commosso, quando sugli schermi sono passate le foto di sua nonna. Ma l’allegria è subito tornata in studio, quando Jolanda è entrata improvvisamente in studio: “Guardate che bella!”, è stata la prima cosa che ha detto Irama, orgogliosissimo.