Amici, è ancora scontro tra Rudy Zerbi e Luca Vismara: "Sei scorretto!"

Nel corso della quinta puntata di "Amici" Rudy Zerbi e Luca Vismara sono stati protagonisti di un acceso dibattito legato proprio al comportamento del ragazzo. Già durante la scorsa puntata del talent di Canale 5 il professore aveva avuto da ridire sulla giustificazione utilizzata dal cantante lombardo per evitare quella che secondo Zerbi sarebbe stata un'inevitabile eliminazione.



A distanza di una settimana si è ripetuta la stessa situazione, con Luca che prende tempo per studiare durante la pausa natalizia e giocarsi al meglio l'ultima occasione, mentre il giudice continua a mostrare enormi perplessità sulle scelte del cantante. "Sei scorretto. Tu hai quattro "no" decisi, come puoi pensare che le persone che hai di fronte possano cambiare idea in due settimane? Comunque aspetteremo questo rinascimento" Ribadisce uno scettico Rudy Zerbi.