Amici 2017, novità per il cast: Elisa e Morgan coach, Ermal Meta e Ambra giudici

Il serale di "Amici 16" si avvicina e arrivano le prime novità. In vista del primo appuntamento su Canale 5 di sabato 25 marzo sono stati annunciati i nomi del cast artistico. Ermal Meta e Ambra Angiolini sono i nuovi giudici, mentre Elisa è stata confermata coach della squadra Blu. Al suo fianco vedremo Rudy Zerbi e Veronica Peparini. Morgan guiderà la squadra Bianca, con la collaborazione di Boosta per il canto e Alessandra Celentano per il ballo.