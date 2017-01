26 marzo 2015 Amici 2015 verso il serale, Maria De Filippi racconta le storie degli allievi Dall'11 aprile in prime time su Canale 5 e sabato 28 marzo in day time la puntata chiave che definirà i nomi dei ragazzi che formeranno le due squadre Tweet google 0 Invia ad un amico

15:26 - Conto alla rovescia per "Amici" che sabato 11 aprile torna con Maria De Filippi in prime time su Canale 5. Il talent regala tante novità nella 14esima edizione. Emma ed Elisa sono i direttori artistici, in giuria Ferilli, Zero e Renga. In attesa della prima serata, dal 30 marzo, dal lunedì al venerdì alle 16.05, la conduttrice racconta la vita quotidiana dei ragazzi. Giancarlo Scheri, direttore Canale 5, assicura: "Sarà una edizione di grande impatto".

Sabato 28 marzo in day time, la puntata chiave che definirà i nomi dei ragazzi che formeranno le due squadre in sfida per 9 settimane. Quest'anno, sempre su Canale, prima del debutto del serale arriva una grande novità: "Amici – Verso il serale" in cui la De Filippi racconta le storie degli allievi all'interno della scuola, mostrando le prime fasi della separazione delle due squadre, la bianca e la blu, e le indicazioni dei loro direttori artistici. Il direttore artistico e coreografo dello show è sempre Giuliano Peparini, fuoriclasse conteso da tv e teatri internazionali. Il programma si arricchirà delle esibizioni di Virginia Raffaele.



"Se un talent è in onda da 14 edizioni - sottolinea Giancarlo Scheri - unico al mondo, non può essere un caso. E' frutto del lavoro minuzioso con cui Maria De Filippi e il suo gruppo di lavoro preparano ogni stagione. E Amici 2015 sarà l'ennesima prova. Si annuncia un serale di grande impatto che stupirà per il livello artistico e i contenuti d'attualità. 'Amici' è un prodotto curatissimo e pensato per le grandi platee televisive. Un'altra magnifica avventura per l’immenso e unico talento di Maria che ha appena concluso una trionfale stagione di C’è Posta per te".