Amici 17, casting open day a Roma

I candidati che non hanno raggiunto la maggiore età dovranno essere accompagnati da entrambi i genitori muniti di fotocopia della Carta d’Identità e del Codice Fiscale, oppure da almeno uno dei genitori munito di delega dell’altro genitore, fotocopia della Carta d’Identità e del Codice Fiscale proprio e dell’altro genitore oppure da un tutore o adulto con delega e fotocopia della Carta d’Identità e del Codice Fiscale proprio e dei genitori.



Si consiglia, inoltre, di portare al massimo 2 cover in italiano e 2 in inglese o eventuali brani inediti su chiavetta USB. Per i candidati al ballo si consiglia di portare 2 coreografie su chiavetta USB.



Per i candidati al canto ecco la lista delle canzoni tra cui si potrà scegliere:

CANTO DONNA

A THOUSAND YEARS – CHRISTINA PERRI

ANCHE UN UOMO – MINA

ANGEL – SARAH MAC LACHLAN

BACK TO BLACK- AMY WINEHOUSE

BETTE DAVIS EYES – KIM CARNES

CHANDELIER – SIA

COME FOGLIE – MALIKA AYANE

COMUNQUE ANDARE –ALESSANDRA AMOROSO

CREEP – JENA IRENE (RADIOHEAD)

DEDICATO – LOREDANA BERTÈ

DESTINAZIONE PARADISO – LAURA PAUSINI

E DIMMI CHE NON VUOI – PATTY PRAVO

E NON FINISCE MICA IL CIELO – MIA MARTINI

EPPURE SENTIRE – ELISA

FIREWORK – KATY PERRY

GLI UOMINI NON CAMBIANO – MIA MARTINI

GLITTER & GOLD – REBECCA FERGUSON

HALO – BEYONCE

HERO - MARIAH CAREY

HURT – CHRISTINA AGUILERA

IF I AIN’T GOT YOU – ALICIA KEYS

IF I WERE A BOY – BEYONCÈ

INSIEME A TE NON CI STO PIÙ – CATERINA CASELLI

IO CANTO – LAURA PAUSINI

LISTEN – BEYONCE

MERAVIGLIOSO AMORE MIO – ARISA

NOBODY’S WIFE – ANOUK

NON E’ L’INFERNO – EMMA

NOTHING REAL BUT LOVE – REBECCA FERGUSON

OGNI TANTO – GIANNA NANNINI

ONE – MARY J. BLIGE (U2)

RATHER BE – CLEAN BANDIT

ROLLING IN THE DEEP – ADELE

SEI NELL’ANIMA – GIANNA NANNINI

SOMEONE LIKE YOU – ADELE

SONO COME TU MI VUOI – IRENE GRANDI

SONO SOLO PAROLE – NOEMI

SPECTRUM – FLORENCE + THE MACHINE

SWAY – PUSSYCAT DOLLS

TAKE ME HOME – JESS GLYNNE

THINK – ARETHA FRANKLIN

TUTTI I BRIVIDI DEL MONDO – ANNA OXA

UNA POESIA ANCHE PER TE – ELISA

VEDRAI VEDRAI – LUIGI TENCO

WHEN LOVE TAKES OVER – DAVID GUETTA FT. KELLY ROWLAND



CANTO UOMO

AD OGNI COSTO – VASCO ROSSI ALWAYS – BON JOVI BELLA SENZ’ANIMA – RICCARDO COCCIANTE BOHEMIAN RHAPSODY – QUEEN COMPLETAMENTE – THE GIORNALISTI COSE DELLA VITA – EROS RAMAZZOTTI E PENSO A TE – LUCIO BATTISTI ENGLISHMAN IN NEW YORK – STING FAST CAR – TRACY CHAPMAN (VERS. JUSTIN BIEBER)

FIX YOU – COLDPLAY

HAI DELLE ISOLE NEGLI OCCHI – TIZIANO FERRO

I WON’T LET YOU GO – JAMES MORRISON

JUST THE WAY YOU ARE – BRUNO MARS

LA CURA- FRANCO BATTIATO

LA DIFFERENZA TRA ME E TE – TIZIANO FERRO

LATELY – STEVIE WONDER

LE TASCHE PIENE DI SASSI – JOVANOTTI

QUEL POSTO CHE NON C’E’ – NEGRAMARO

SOLO 3 MINUTI – NEGRAMARO

STARLIGHT – MUSE

STAY WITH ME – SAM SMITH

TAPPETO DI FRAGOLE – MODÀ

THE LADY IS A TRAMP – TONY BENNETT

THINKING OUT LOUD – ED SHEERAN

TREASURE – BRUNO MARS

UN MONDO MIGLIORE – VASCO ROSSI

VIA – CLAUDIO BAGLIONI

VIVA LA VIDA – COLDPLAY

WHO WANTS TO LIVE FOREVER – QUEEN

YOUR SONG – ELTON JOHN