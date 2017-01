Amici 15: Gino Paoli, Fedez, Ron e Massimo Ranieri star della semifinale

Appuntamento imperdibile con la semifinale di Amici 15 in onda eccezionalmente mercoledì 18 maggio in prima serata su Canale 5 . Ospiti della serata quattro grandi interpreti della musica italiana: Gino Paoli , Massimo Ranieri , Ron e Fedez . A sedere sulla poltrona rossa del quarto giudice sarà invece Raoul Bova , che affiancherà la giuria composta da Loredana Bertè, Sabrina Ferilli, Anna Oxa e il giudice speciale Morgan.

Il programma condotto da Maria De Filippi accende le luci sui cinque talenti rimasti ancora in gara e che sono ad un passo dalla finale. Nella scuderia bianca di Emma e Elisa ci sono ancora Gabriele (danza), Elodie e Lele (canto). Nek e J-Ax possono invece contare sul ballerino Ale e sul cantante Sergio.



Come di consueto a Giuliano Peparini toccherà il compito di raccontare la vita con i suoi quadri di danza non perdendo occasione per far riflettere anche su temi di stringente attualità. Per la semifinale torna lo spazio comico, con la simpatia dirompente di Virginia Raffaele.