Amici 14, Virginia in lacrime al telefono con Cristian

La finale di "Amici 14", in diretta venerdì 5 giugno su Canale 5, si avvicina e Briga, i The Kolors, Klaudia e Virginia raccontano le loro emozioni dopo la conquista della maglia nera di finalisti. Per la ballerina dei Blu c'è anche una sorpresa: la produzione le consente di parlare al telefono con il fidanzato Cristian. "Amore ce l'ho fatta", dice la ballerina. "Ne ero sicuro", risponde l'ex allievo di Emma. Ed entrambi scoppiano in lacrime.