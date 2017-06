Ambra: "Devo tutto a Gianni Boncompagni"

"E' un po' come quando lasci la casa di famiglia: solo allora ti rendi conto di quanto ti manchino i genitori mentre prima era magari difficile vivere tutti sotto lo stesso tetto. Con Gianni è stato lo stesso. Ho capito ciò che ha fatto per me ad anni di distanza". Ambra Angiolini al "Maurizio Costanzo Show" ricorda Gianni Boncompagni, scomparso recentemente. "Posso anche aver detto il contrario. Ho fatto, come tutti, delle cavolate" - ammette l'attrice - "Ma per me è stato fondamentale: devo tutto a lui, che ha scelto di investire su di me. Ai tempi di 'Non è la Rai' mi sentivo ristretta in un ruolo, solo lavorandoci nel tempo ho capito quanto mi abbia insegnato".