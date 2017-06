Ambra Angiolini a Verissimo: "Ero convinta che Maria fosse arrabbiata con me"

Sono passati tanti anni da quando Ambra Angiolini ha esordito alla corte di Gianni Boncompagni. Ora, splendida quarantenne, dopo molte fatiche cinematografiche è tornata in Tv come giudice di Amici. "Era un po' di tempo che pensavamo ad una sua partecipazione" confida Maria de Filippi a Silvia Toffanin "ma Ambra era convinta che fossi arrabbiata con lei". L'attrice conferma e prosegue: "Era un desiderio che avevo, ma sembravo respingente ad un certo tipo di situazioni, a tornare in tv." Sui suoi primi 40 anni, invece, dice di non amare i festeggiamenti: "Non ho mai organizzato feste per me, l'ultima è stata una sorpresa e, per questo, ancora più impegnativa a livello emotivo".