Amanda Holden, giudice del Britain's Got Talent, nuda a favore degli animali

"La cosa migliore che puoi fare per gli animali e tenerli lontani dal tuo piatto. Diventa vegano", questo il messaggio della nuova campagna Peta, che stavolta ha scelto un personaggio televisivo inglese come testimonial. Lei è Amanda Holden, giudice storico del Britain's Got Talent, che a 45 anni si spoglia per la prima volta completamente nuda... per una giusta causa.

Aveva sempre detto che si sarebbe spogliata solo se ne fosse valsa la pena, facendo intendere che sarebbe stata disposta a posare nuda per Playboy, ad esempio, solo se fosse stata pagata molto bene. Ma alla fine Amanda Holden, 45 anni e due figli, ha preferito mostrare il suo primo scatto nudo per promuovere una giusta causa, quella della Peta. E così eccola, senza veli e senza l'uso di Photoshop posare dietro l'obiettivo di Trevor Leighton per convincere tutti a diventare vegani e a non far uso di animali, in alcun modo, nella propria alimentazione.