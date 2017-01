Alyssa Milano, sequestrato il latte materno all'aeroporto

14:47 - Incidente in viaggio per Alyssa Milano, che si è vista gettare via il latte materno dalla sicurezza dell'aeroporto londinese di Heathrow. L'attrice di "Streghe" portava con sé quasi 300ml di latte per la secondogenita Elizabella Dylan (7 mesi), ma una volta ai controlli ha dovuto buttare tutto. "Hanno detto che la bambina deve essere con me. Perché mi servirebbe il latte tirato se ce l'avessi con me?" si è poi sfogata su Twitter.

"Avevo meno di 5 once (circa 150ml ndr.) per contenitore. Perché è il mio shampoo, okay?" ha poi provocato la Milano, chiamando in causa, l'aeroporto. "Ci scusiamo per la confusione creata - ha risposto via social lo staff di Heathrow - Se si viaggia senza il bambino, il latte deve essere meno di 100ml/(3.4 once)".



L'attrice non ha lasciato perdere e ha ammesso "sarei stata felice di dividere il latte in diversi contenitori, per seguire le regole dei liquidi. Invece il latte è stato buttato senza nessuna discussione. Shampoo, lozione e altre cose sono semplicemente state controllate senza nessun problema. Non ha nessun senso".



Insomma il terminal londinese non fa sconti alle mamme, nemmeno a quelle vip come Alyssa. La Milano può però contare sull'appoggio dei suoi fan su Twitter. In tanti l'hanno infatti supportata nella sua battaglia, con messaggi e battute per la rigidità e l'illogicità di certe norme sulla sicurezza.