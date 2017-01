Alyssa Milano, la ex star di "Streghe" si regala un nuovo taglio

Alyssa Milano , ex star della serie tv " Streghe " cambia look e si dà al corto. L'attrice, che il 19 dicembre ha compiuto 43 anni, ha deciso di regalarsi un nuova acconciatura, scegliendo un taglio quasi maschile con la frangetta laterale. Un cambiamento che ha riportato indietro nel tempo molti fan: 12 anni fa, quando ancora recitava nel telefilm, nei panni di Phoebe Halliwell , l'attrice aveva sfoggiato un taglio molto simile.

I segni del tempo passato sul volto di Alyssa Milano ci sono, ma non sono poi così evidenti. L'attrice, oggi impegnata nel telefilm "Mistresses", ha scelto di fare un tuffo nel passato, tagliando i capelli in occasione del suo compleanno e ha condiviso il risultato prima con un selfie su Instagram, poi con una foto insieme ai fedelissimi parrucchieri. I fan hanno apprezzato e mentre qualcuno nota una somiglianza con Liz Taylor, altri sottolineano come la nuova acconciatura sia molto simile a quella sfoggiata nella sesta serie di "Streghe". Non senza un pizzico di nostalgia.