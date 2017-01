Alyssa Milano, l'ex streghetta allatta su Instagram la sua bimba

12:53 - In "Streghe" interpretava Phoebe, la sorellina sorridente e combinaguai, ma ora Alyssa Milano è una mamma amorevole e premurosa. L'attrice ha infatti pubblicato su Instagram un tenero scatto di lei con la secondogenita Elizabella (nata il 4 settembre) attaccata al seno. Un dolce momento di intimità, che Alyssa ha deciso di condividere con tutti i suoi fan.

"Ah, la gioia del lattante! Lei guardò amorevolmente i movimenti della sua bocca senza denti, simili a quelli di un pesce, e immaginò che con il suo latte scorrevano nel suo bambino i suoi pensieri più profondi, i suoi concetti e i suoi sogni" scrive l'attrice, citando lo scrittore ceco Milan Kundera.



La Milano dal 2009 è sposata con il talent scout David Bugliari e i due sono già genitori di Milo (3 anni), nato nel 2011. L'attrice negli ultimi due anni è stata tra le protagoniste di "Mistress", ma ha deciso di lasciare lo show proprio per amore dei figli. La produzione, infatti, ha spostato le riprese da Los Angeles a Vancouver e l'attrice ha rinunciato al ruolo perché "per prima cosa sono moglie e madre. Non posso sradicare i miei figli e separare la famiglia".