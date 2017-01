30 gennaio 2015 Alyssa Milano e Reese Whiterspoon, amarcord di un'amicizia L'attrice di "Streghe" e il premio Oscar, acqua e sapone nella foto scattata nel 1996 sul set del film "Fear" e pubblicata su Instagram Tweet google 0 Invia ad un amico

12:34 - Alyssa Milano celebra la ventennale amicizia con la collega Reese Whiterspoon postando su Instagram una foto amarcord scattata sul set di "Fear", thriller del 1996 in cui le due attrici hanno recitato al fianco di Mark Wahlberg. Nell'istantanea, la Milano e la Whiterspoon, che sono considerate due sex symbol di Hollywood, appaiono ancora giovanissime e con il viso acqua e sapone.

All'epoca di Fear, la Whiterspoon aveva solo 20 anni e alle spalle alcune interpretazioni in pellicole minori. La Milano, invece, a 24 anni aveva già recitato in diverse pellicole e costruito una solida carriera in teatro. Nel film che le ha fatte incontrare, l'ex protagonista di Streghe e il premio Oscar di Quando l'amore brucia l'anima interpretavano due migliori amiche, quello che poi sono diventate anche fuori dal set.