Alvaro Vitali, "Pierino" riappare in tv: "Non mi sono mai innamorato delle sexy colleghe"

A " Domenica Live " l'ospite di Barbara d'Urso è Alvaro Vitali . " Pierino " torna in tv dopo tanti anni. Racconta del grande amore che prova per la moglie Stefania Corona sposata nel 2006 e che lo ha aiutato a uscire dal tunnel della depressione. L'attore 66enne ripercorre i momenti più belli della sua carriera legata alla commedia sexy e riabbraccia in studio il figlio Ennio dopo un video-messaggio commovente.

"Di Pierino ho fatto solo quattro film - sottolinea Alvaro - ma li passano sempre in tv e così sembra che ne abbia fatta chissà quanti. Ho fatto 150 film nella mia carriera...". La conduttrice gli chiede se si è mai innamorato di una collega, avendo lavorato con le più belle: "Mai, erano colleghe, amiche, era una famiglia diventavamo come fratelli e sorelle, Non avevo il tempo per innamorarmi, mi menavano tutte", ironizza.

Vitali ha partecipato anni fa al reality "La Fattoria" condotto proprio dalla D'Urso e così racconta: "Dopo quell'avventura mi era mancata così tanto Stefania che le ho chiesto di sposarmi, quindi è anche colpa tua Barbara".