Momenti di spiritualità sull’Isola dei Famosi per Jonathan Kashanian e Marco Ferri. Complici le calde luci dell’alba, Jonathan si affida all’influencer Marco per una lezione di yoga in riva al mare. Marco comincia con i ringraziamenti ma Jonathan controbatte scherzando: “Ma non ringraziamo alla fine?”. Il figlio d’arte continua ringraziando il tempo che definisce: ”Perfetto per fare una chiacchierata in spiaggia su una stuoia”. Jonathan lo interrompe nuovamente scherzando: “Ma è lezione dallo psicologo?”.



Si crea un clima molto divertente tra i due, infatti entrambi durante il confessionale dicono di essersi trovati molto bene. Jonathan crede che Marco possa diventare un ottimo compagno d’avventura sull'isola e il Ferri spera che Jonathan continuerà a prendere lezioni di yoga da lui.