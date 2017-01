Alison Brie di Mad Men: "Mi sono fatta pipì addosso sul set, ma ho recitato comunque"

The Show Must Go On, qualunque cosa accada. Lo sa bene Allison Brie, la segretaria Trudy della serie tv "Mad Men", che ospite del Late Night with Seth Myers ha candidamente confessato un imbarazzante incidente capitato sul set. "Dovevo andare in bagno, ma stavamo girando e non potevo perdere tempo - ha dichiarato - Così una volta nella toilette ho abbassato le mutandine, ma non sentivo il rumore. Ho guardato in basso ed era finita tutta sugli slip".