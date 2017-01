3 ottobre 2014 Alfonso Ribeiro "rispolvera" la danza del suo famoso Carlton Banks A "Dancing With The Stars" l'attore-ballerino regalerà una performance come ai tempi di "Willy, il principe di Bel Air" Tweet google 0 Invia ad un amico

13:06 - Alfonso Ribeiro "rispolvera" la danza di Carlton Banks a "Dancing With The Stars". L'attore era uno dei personaggi celebri nella serie "Willy, il principe di Bel Air" e proprio per omaggiare i bei tempi al fianco di Will Smith ha regalato una performance memorabile con la partner Witney Carson con la quale si è già esibito in una samba. A confermarlo è stato lui stesso all'Huffington Post: "Andrà in onda questa settimana".

Il ruolo che lo ha fatto conoscere al grande pubblico è quello del ricco e viziato Carlton nella serie che è andata in onda dal 1990 al 1996 in cui faceva da spalla comica a Smith e in cui improvvisava spesso coreografie divertenti e metteva in mostra le sue doti da ballerino.



Dopo "Willy, il principe di Bel Air" che lo ha visto anche alla regia, ha partecipato a diversi reality show, fino ad approdare al talent di danza "Dancing With The Stars". Una nuova avventura che a 43 anni lo vede di nuovo protagonista.