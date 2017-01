Alfonso Ribeiro-Justin Timberlake, Carlton Dance sul campo da golf

Sorpresa sul green dell'American Century Celebrity Golf Tournament, il torneo di golf vip che si è svolto in Nevada. Alfonso Ribeiro , dopo un tiro sfortunato, ha lanciato sconsolato la mazza per terra ma in suo soccorso è intervenuto l'amico Justin Timberlake . Il cantante per tirarlo su ha improvvisato alcuni passi della Carlton Dance, il celebre balletto della serie 'Willy, il principe di Bel-Air'.

Ribeiro non se l'è fatto ripetere due volte e con un sorriso si è unito subito alla danza, strappando un applauso ai presenti. Non è la prima volta che l'attore ripropone il suo 'marchio di fabbrica'. Era già successo durante la sua partecipazione al reality "Dancing With The Stars", quando aveva scelto proprio il brano "It's Not Unusual" di Tom Jones come suo cavallo di battaglia.