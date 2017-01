Alex Schwazer si confessa a Verissimo: "Chiedo scusa a Carolina Kostner"

16:56 - Non rilascia un'intervista televisiva da oltre due anni. In esclusiva a Verissimo sabato 28 febbraio alle 16.30 su Canale 5, il marciatore altoatesino Alex Schwazer parla della sua nuova squalifica di tre mesi per aver eluso un controllo anti doping. "Io sono forte - racconta - Madre Natura mi ha dato questa forza, e non vedo l'ora di poterlo dimostrare in gara. Con Carolina Kostner ho sbagliato, le chiedo scusa".

"Penso di essermi ritrovato e aver superato la mia fase depressiva - continua - Penso di essere tornato quello che ero all’inizio, prima di vincere l’Oro alle Olimpiadi del 2008. Ho voglia di allenarmi, di rimettermi in gioco. Il mio obiettivo è partecipare alle Olimpiadi di Rio del 2016, anche se so che ci sono delle regole della Federazione da rispettare". Recentemente condannato ad altri 3 mesi di squalifica per aver eluso un controllo anti-doping, Alex potrà tornare a gareggiare solo dal 29 aprile 2016. A Silvia Toffanin che gli chiede come reagirebbe se non riuscisse a partecipare alle prossime Olimpiadi, il marciatore risponde: "Mi sto allenando duramente. Sono disposto a sottopormi a qualsiasi controllo, per cui ci spero ma, se non dovesse accadere, ci sarà l’anno dopo e quello dopo ancora. Penso di avere ancora qualche anno per dimostrare il mio valore. Io sono forte perché Madre Natura mi ha dato questa forza e non vedo l’ora di poterlo dimostrare in gara".



Parlando della sua ex fidanzata Carolina Kostner, coinvolta suo malgrado in questa vicenda, Alex dichiara: "Non mi sento bene nei suoi confronti. Ho sbagliato a saltare quel famoso controllo antidoping per cui è stata coinvolta anche lei. Penso anche che la mia e la sua storia, proprio perché siamo due atleti conosciuti, venga un po' strumentalizzata. E' giusto che si faccia la lotta al doping, ma lei colpe non ne ha". E a Silvia che gli chiede se Carolina lo perdonerà mai, l’atleta risponde: "Spero che un giorno mi perdoni, ma adesso la vicenda è troppo fresca, ci vorrà del tempo. Le ho chiesto scusa ma ora non c'è nessun contato tra noi".



Inoltre, saranno in studio: Silvio Muccino e Nicole Grimaudo, Annalisa, Luca Barbareschi e Federica Nargi. Direttamente da "Il Segreto", sabato sarà a Verissimo Blanca Pares, l’attrice che nella soap interpreta Quintina. Il programma è anche sul web. Su www.verissimo.mediaset.it contributi inediti e le imperdibili immagini di backstage delle puntate.