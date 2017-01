5 febbraio 2015 Alex Belli sull'Isola dei Famosi e la moglie si distrae con un biondino Katarina Raniakova "pizzicata" da Novella2000 a Milano con un uomo misterioso, il naufrago prima di partire aveva confessato di essere molto geloso Tweet google 0 Invia ad un amico

12:47 - Ad Alex Belli, che sull'Isola dei Famosi ha vinto la prova immunità, questa settimana è andata bene tanto che si gode gli agi della Playa Bonita. Intanto la moglie Katarina Raniakova si "distrae" in compagnia di un misterioso biondino. Novella2000 l'ha infatti pizzicata con Emanuele Fiore a passeggio per le vie di Milano. Niente paura, perché il modello è socio di Belli e quindi amico della coppia. Ma, si sa, quando il gatto non c'è...

La coppia Belli-Raniakova è affiatatissima. Tanto che prima di partire per l'Honduras i due si sono scambiati lunghi e appassionati baci. Anche se lo stesso Belli al settimanale "Chi" prima di partire ha confessato: "Mi creda: il più geloso potrei essere io a pensarla da sola in Italia". Chissà quando vedrà queste foto...