Alex Belli: "Con Katarina non è mai mancata l'intimità"

14:19 - Ormai Alex Belli l'ha ammesso pubblicamente: ha tradito la moglie Katarina. L'attore è riuscito però a tenere in piedi il matrimonio "impegnando tutto se stesso per riconquistare la mia fiducia e il mio amore" racconta la Raniakova, che si spoglia insieme al marito per "Donna al Top". Un tradimento più di testa che fisico, perché Alex confessa "nella nostra intimità non abbiamo mai conosciuto battute d'arresto".

"Nonostante gli errori, il nostro amore è sempre stato più forte di tutto il resto. Forse perché siamo noi a renderlo tale. Dagli errori ho imparato che devo lottare e impegnarmi ancor più di prima per difendere il mio rapporto con Katarina, per conquistarla ogni giorno come se fosse il primo".



E adesso che è tornato il sereno, la coppia fa progetti per allargare il nido. "Adoro i bambini e ho sempre desiderato una grande famiglia, come quella dalla quale provengo... chissà che non arrivino presto!" svela Belli.



Anche Katarina è pronta a riorganizzare la sua vita per diventare mamma: "Cambierebbero le priorità e tutto il nostro affetto verrebbe dedicato soprattutto ai figli. Ad esempio i pomeriggi in cui ci coccoliamo sul divano diventerebbero spazio per i nostri figli, per farli divertire e giocare". Insomma le corna sono ormai un ricordo per la coppia e l'unico terzo incomodo ammesso in casa Belli d'ora in poi sarà un bebé.