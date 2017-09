Alessio Sakara: "Altro che duro, a 'Tu si que vales' rido e piango, sono me stesso"

È un duro dal cuore tenero Alessio Sakara e a "Tu si que vales" è pronto a dimostrarlo. Il campione di arti marziali miste ha già macinato tante esperienze in tv, "Pechino Express" in primis, ma dal 30 settembre debutta in prima serata su Canale 5 . Con il rugbista Martin Castrogiovanni affiancherà infatti Belen : "Mostrerò un altro lato di me, come quando mi emoziono ascoltando una canzone", racconta a Tgcom24 .

Alessio debutti in prima serata, hai sentito questa responsabilità?

Tanta. Anche se ho affrontato questa nuova esperienza con molta serenità.



Cosa ti piace del programma?

L'ho sempre seguito e adesso sono ancora più felice di farne parte. Penso che un artista senza talento non è nessuno ma anche il talento senza lavoro non è niente. Il programma dà la possibilità di mettersi in mostra, in tanti hanno fatto carriera una volta usciti da 'Tu Si que vales'.



C'è un concorrente che ti ha stupito in modo particolare?

Più di uno. Un cantante ha interpretato una canzone di Bono molto difficile e ci ha fatto venire i brividi.



Tu che hai questa immagine da duro in realtà ti sciogli davanti a una canzone...

Eccome. Anche quando i talenti si emozionano e si abbracciano io mi emoziono. Mi vengono gli occhi lucidi. Lo vedrete, in tanti mi hanno commosso. Ma mi piace anche molto ridere...



Con Belen come ti sei trovato?

Molto bene. È una ragazza alla mano, scherziamo molto, si è instaurato un bellissimo rapporto.



Maria De Filippi che consigli ti ha dato?

Di essere me stesso. Di non interpretare nessuna parte. Lei mi conosce bene, sa come sono. E io mi sono fidato ciecamente.



La tv è il tuo futuro?

Io amo quello che faccio, ovvero combattere. Poi mi diverto a fare altro, la tv mi piace ma quello che mi emoziona davvero è il cinema. Chissà...