Alessio Lo Passo, che botta al naso!

11:35 - Per difendere la fidanzata Roberta Bonfanti, Alessio Lo Passo si è procurato una brutta frattura al naso. L'ex tronista fa sul serio con la bella proprietaria di un hotel a Forte dei Marmi e quando in centro a Milano quattro ragazzi hanno fatto degli "apprezzamenti" pesanti su di lei è cosro subito in suo soccorso e in poco tempo si è passati alle mani. "Novella 2000" mostra le foto con delle ferite al viso che Alessio si è procurato. Adesso ha un maxi cerotto sul viso, una maschera stile Hannibal Lecter.

"Ho chiesto loro cortesemente di smetterla - racconta Lo Passo - e per tutta risposta mi hanno minacciato. Quando mi hanno provocato non ci ho più visto, ho risposto per le rime e in un attimo me li sono ritrovati addosso. Ho reagito, mi sono difeso bene, ma preso anche un pugno in faccia, che mi ha rotto il setto nasale. Il mio viso era una maschera di sangue e i quattro sono scappati". Per fortuna la bella Roberta è rimasta al suo fianco. E ora lo coccola più innamorata di prima.