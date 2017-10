Alessio Boni: “Abbiamo bramosia di un mostro in prima pagina”

Alessio Boni racconta a Verissimo il suo nuovo film “La ragazza nella nebbia”, tratto dal thriller di Donato Carrisi. Nel cast del film giganti del cinema come Toni Servillo e Jean Reno. “Donato è un grande, riesce a tenerti incollato fino all’ultimo nel libro e nel film è la stessa cosa. Gli ultimi dieci minuti sono quelli che ti spiegano tutto ed è agghiacciante il finale”. L’attore ha aggiunto che lavorare con questa opera prima di Carrisi è stato emozionante: “La suspense è tanta, la storia racconta di una bambina scomparsa e di come questa vicenda abbia attirato i media. E’ una cosa molto attuale, il pubblico ama i casi di cronaca basti pensare al caso di Yara Gambirasio e poi noi abbiamo bramosia di un mostro in prima pagina. In questo film interpreto uno degli indagati nella scomparsa di questa ragazza, un docente di lettere”. L’attore ha appena festeggiato i suoi 25 anni di carriera tra cinema serie tv e teatro.