Alessio Bernabei, la vita da solista ricomincia dalla tv

In tv, ad "Amici" con i Dear Jack, è cominciata l'avventura musicale e Alessio Bernabei sceglie la tv per tornare da solista. Dopo l'addio al gruppo, infatti, il cantante si appresta a iniziare una nuova carriera. Venerdì 18 dicembre nel "Concerto di Natale" in prima serata su Canale 5 si esibirà con il grande classico "Jingle Bell Rock" e sempre su Canale 5 festeggerà il Capodanno a Bari ospite del "Gigi D'Alessio and Friends".