Sarà un'Isola dei Famosi davvero ricca di novità quella che sta per cominciare su Canale 5 il prossimo lunedì 22 gennaio, a partire dalle 21.30, in prima serata sulla rete ammiraglia Mediaset. A raccontare a "Verissimo" alcune anticipazioni è proprio lei, la conduttrice di questa edizione dell’Isola: Alessia Marcuzzi: “Sarà un'isola molto diversa dalle ultime edizioni viste, di cui però mantiene l’ambientazione, ovvero le incontaminate spiagge dell'Honduras. Il cast di quest'anno, poi, è particolarmente ricco e variegato, sono certa che ne vedremo delle belle e non mancheranno le sorprese”.



Tante le novità, racconta Alessia: "La chiameremo l’Isola dei Misteri perché si narra che sull’isola ci siano delle presenze e dei fantasmi come quello di una ragazza avvistata da altri naufraghi che cavalca in spiaggia". A scoprire meglio queste realtà sarà Daniele Bossari. "In più – aggiunge la Marcuzzi – ci saranno delle telecamere nascoste che documenteranno anche l’inizio dell’avventura dei naufraghi, mio complice in questo caso è Stefano De Martino". Un’edizione, insomma, unica ed imperdibile.