Alessia Marcuzzi: "Io sono generosa, gli altri non sempre lo sono con me..."

Durante un’intervista rilasciata settimana scorsa al talk show, Bettarini aveva confidato proprio a Silvia Toffanin le ragioni per le quali Alessia nutriva dei dubbi sul suo ruolo di inviato, dichiarando: “Le perplessità di Alessia io le ho capite subito e le ho condivise. Per lei l’edizione dello scorso anno è stata piuttosto impegnativa, perché avere come naufraga Simona, che è stata per tanti anni l’emblema dell’Isola, è comunque una pressione per chi lo conduce. In questa edizione non voleva riavere qualcosa che riconducesse a Simona e quindi, in questo caso, io che sono l’ex marito”.



Diversa la versione di Alessia Marcuzzi che confida: “Non è esattamente così. All’inizio non volevo Stefano, perché non mi sono piaciute le esternazioni fatte al ‘Grande Fratello Vip’. Il fatto che avesse parlato in maniera così leggera di tutte le donne con cui era stato mi aveva dato fastidio come donna”. Forse – prosegue la conduttrice - in trasmissione Stefano ha detto così perché quando ci siamo incontrati ha percepito dalle mie parole il mio disagio, il fatto di non voler entrare nelle sue dinamiche famigliari, perché non sono cose piacevoli e lo capisco, soprattutto nel caso di Simona”. E aggiunge – Poi, però è finita bene. Sono contenta che ci sia, spero solo che non faccia guai. Possiamo chiamarlo SpyBetta”.



E su Simona Ventura, la conduttrice precisa: “L’anno scorso quando mi hanno proposto la sua presenza ho detto subito sì, perché era una bomba - e conclude – “Io sono generosa, ma devo dire che gli altri non lo sono sempre con me, l’ho notato in alcune interviste, ma va bene così. Le energia positive tornano tutte”.



Tra gli altri ospiti anche è uno dei volti più amati del TG5, Cesara Buonamici. Inoltre, per la prima volta del talk show di Canale 5: Pupo e il fenomeno social Mariano di Vaio. Infine, direttamente da “Il Segreto”, saranno per la prima volta insieme in studio Mariana (Carlota Barò) e Nicolas (Alejandro Sanchez).