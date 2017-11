Alessia Marcuzzi festeggia con un video i suoi 3 milioni di follower

Apprezzata in tv e molto seguita sulla rete, Alessia Marcuzzi raggiunge il traguardo dei 3 milioni di follower su Instagram e per questo ha deciso di ringraziarli apertamente con un video pubblicato proprio sul famoso social network. "Grazie grazie grazie! Tre milioni di baci per tutti voi... è bello avervi sempre con me" Si legge nella didascalia di accompagnamento alla clip che riprende gli scatti più significativi e apprezzati della pagina personale della showgirl. Un punto di arrivo - probabilmente solo passeggero - che conferma tutto l'amore del popolo della rete per la Marcuzzi, che su Instagram ha sempre condiviso tutte le sue passioni, dall'amore per i figli alla relazione con il marito Paolo Calabresi Marconi.