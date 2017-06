Alessia Marcuzzi: "Da Giorgia a D'Avena, ascoltate con me le canzoni dell'estate"

Dal 4 luglio in prima serata su Canale 5 arriva il Wind Summer Festival , al timone ci sarà Alessia Marcuzzi con due compagni di avventura: Daniele Battaglia e Nicolò De Devitiis . La conduttrice racconta a "Tv Sorrisi e Canzoni" sensazioni e progetti: "Torna Giorgia che non vedo da tanti tempo e Fiorella Mannoia che adoro, con Cristina D'Avena farò un siparietto. La musica dell'estate la ascoltate con me".

"Daniele è il padrino di mia figlia Mia - prosegue la conduttrice - e lo conosco da quando stavo con Francesco Facchinetti, è uno di famiglia e un bravo professionista. Nicolò l'ho incontrato alle Iene e lo trovo simpatico e in gamba. Sono due volti freschi e molto apprezzati".

Alessia confessa anche i tormentoni della sua vita: "Da 'Enjoy the silence' dei Depeche Mode che mi ricorda il mo primo concerto ad 'Adventure of a lifetime' dei Codplay, l'ho fatta anche mettere in chiesa al mio matrimonio. E poi c'è 'Tra te e il mare' di Laura Pausini perché ho una grande passione per il mare".