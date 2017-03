Alessia Marcuzzi commossa per i figli: "Amo la mia famiglia extralarge"

UNA FAMIGLIA EXTRALARGE - "Siamo una famiglia allargata molto bella, andiamo d'accordo. Francesco abita a Milano e viene a trovare Mia appena può, mentre Simone e la sua compagna Gaia hanno comprato casa proprio di fronte a noi. Ci frequentiamo, andiamo a cena insieme e giochiamo a carte" ha dichiarato "Devo ammettere che non avere problemi economici aiuta, così come essersi lasciati in buoni rapporti e senza rancori". Il Natale in casa Marcuzzi "è surreale ma molto divertente. Facciamo un 'natalino' qualche giorno prima con tutte le famiglie dei papà e delle compagne".

ALESSIA COME LADY OSCAR - La conduttrice è rimasta molto legata agli uomini del suo passato, ma non nega che nella vita sia rimasta affascinata anche dalle donne. "Da piccola mi chiamavano Lady Oscar perché mi vestivo da maschio e ancora oggi questo lato maschile è presente in me. Non ho mai avuto una relazione con una donna, ma sono attratta dalla bellezza femminile. Se mi trovo davanti ad una bella donna ne resto affascinata. Credo che tutte le donne siano attratte dalle altre, ma molte non lo vogliono ammettere".