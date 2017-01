Alessia Macari, che Ciociara giunonica!

11:53 - Ad "Avanti un altro!", il preserale di Canale 5 condotto da Gerry Scotti, "La Ciociara" rivolge domande in dialetto sulle città italiane. Su Instagram Alessia Macari, 21enne italo irlandese (nata a Dublino ma originaria di Frosinone) regala scatti bollenti. Con il generoso décolleté sempre in bella vista. Nulla da invidiare dunque alle altre star del programma: la Bonas Paola Caruso, la Supplente Claudia Ruggeri e la sexy Dottoressa Maria Mazza.

La sua più grande passione è la musica: adora cantare e comporre canzoni. Nel 2012 ha partecipato come concorrente ad "Avanti un Altro!" facendosi notare. E nel 2014 è entrata a far parte del "Minimondo" nel ruolo de "La Ciociara", per il forte accento che la contraddistingue. Nel suo passato tante fasce da Miss. Nel 2010 ha vinto il titolo di Miss Beauty Queen International e nel 2012 quello di Miss Valcomino nel Mondo e anche un po' di tv. Nel 2013 ha infatti partecipato al reality "Away with a stranger" in Irlanda.