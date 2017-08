Alessandro Tersigni, il bello della fiction diventa papà

Alessandro Tersigni e Maria Stefania Di Renzo fanno coppia fissa del 2010 e ora stanno per allargare la famiglia. l'ex concorrente del Grande Fratello 2007, e attore in fiction come "I Cesaroni", "Un medico in famiglia 8", "Le tre rose di Eva", "Il paradiso delle signore", lo ha annunciato al settimanale Di Più: "Entro l’anno sarò papà, ed è una forte emozione". Per il momento nessun dettaglio e dai profili social di entrambi tutto tace.