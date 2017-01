Alessandro Cecchi Paone anchorman dell'edizione serale del Tg4

Alessandro Cecchi Paone approda alla conduzione di una rinnovata edizione serale del Tg4 . Da lunedì 4 aprile alle 18.55 al nuovo anchorman del tg diretto da Mario Giordano è affidato anche il compito di approfondire di volta in volta le notizie principali e rendere più fruibili i fatti del giorno ai telespettatori. Con aggiornamenti e finestre aperte con i corrispondenti dall'Italia e dal mondo.

"Sarà la mia Macchina del tempo dell'informazione - ha detto Cecchi Paone all'Ansa raccontando il suo ritorno alla conduzione di un telegiornale, chiamato come vicedirettore e volto dell'edizione serale del Tg4 - Una nuova versione, lunga un'ora, divisa equamente tra notiziario e approfondimento con esperti, per spiegare le notizie, approfondirle, divulgando l'informazione classica. Sempre più spesso, sentiamo parlare di luoghi e popoli lontani. Ma poi i curdi, ad esempio, quanti sanno davvero chi sono? Oppure i termini stranieri e le scoperte scientifiche: vanno spiegati per essere capiti".

Per la politica si lascerà guidare dal direttore Giordano: "Non è mai stata la mia passione. Sono più esperto di esteri, molto poco battuti dall'informazione italiana".