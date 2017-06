Oggi ha 43 anni, Alessandro Canino, e il suo nome, almeno fino alla meritata vittoria della terza puntata di "The Winner Is" se lo ricordavano in pochi.

Memorabile, invece, la sua "Brutta", la canzone con cui debuttò al Festival di Sanremo del 1992. Non vinse, arrivò solo sesto, ma tantissimi italiani comprarono la musicassetta.

Da allora, di Alessandro Canino si sono perse le tracce. Quindi il ritorno sul palco del programma canoro condotto da Gerry Scotti e la vittoria.

Ha perso il ciuffo prorompente ma non la voce potente.

"Dopo 'Brutta' sono stato abbandonato dai produttori dell'epoca. Non hanno più creduto in me - si sfoga in una intervista rilasciata prima della messa in onda della trasmissione - Mi sono sempre chiesto perché non ci fosse di colpo più spazio per me ma non ho mai ottenuto risposte".

"Oggi - continua - la mia vita si compone di molte altre cose: ho scoperto di avere una grandissima passione per la cucina ma - ammette - il mio sogno è di ritornare sul palco per ottenere il successo che spero di meritarmi".