25 novembre 2014 Alessandra Mastronardi: "La mia Giulietta è ribelle e senza paura" La fiction "Romeo e Giulietta" va in onda su Canale 5 in prima serata il 3 e il 5 dicembre Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

09:59 - Alessandra Mastronardi fa rivivere in tv la storia immortale di "Romeo e Giulietta" con il bel Martino Rivas. La fiction va infatti in onda su Canale 5 in prima serata il 3 e il 5 dicembre. "E' il ruolo che ogni attrice sogna di interpretare, simbolo di candore e innocenza eppure in lei ho rivisto me stessa di qualche anno fa, ribelle e senza paura", racconta l'attrice a "Tv Sorrisi e Canzoni".

"La mia Giulietta è così - continua - non teme niente e ha quella meravigliosa incoscienza che si ha da ragazzi e che ti fa credere di poter scalare le montagne. Poi con gli anni un po' passa". Alessandra parla quindi di amore e sentimenti: "Il vero amore non ha bisogno della testa, ma solo del cuore. Per me è fondamentale. E' bello potersi raccontare tutto, dalle emozioni a come è andata la giornata. Da tre anni ho una storia a distanza con un attore e sceneggiatore irlandese...". E con l'altro Romeo (Rivas) come è andata? "E' un bellissimo ragazzo, molto serio e preparato, è stato facile lavorare con lui".