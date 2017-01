Alessandra Amoroso, il concerto-evento sbarca su Italia 1

10:31 - Mercoledì 17 dicembre la seconda serata di Italia 1 si accende con "Amore Puro - Alessandra Amoroso", il concerto-evento della cantante dalla splendida cornice dell'Arena di Verona, tappa speciale del suo Amore Puro Tour. Tantissimi gli artisti con cui Alessandra ha duettato davanti a più di 12.0000 fan. Con Marco Mengoni ha cantato la cover di “Monkey Man” di Amy Winehouse, mentre con Moreno Donadoni “Urlo e non mi senti”.

In coppia con Annalisa Scarrone ha eseguito "Niente", mentre "Ciao" è il duetto scelto con Emma Marrone. In scaletta anche "La sera dei miracoli" di Lucio Dalla, infine, brano cantato a due voci con Fiorella Mannoia. Nel corso della serata è intervenuto anche il comico Giorgio Panariello, con cui Alessandra ha cantato "Se telefonando" di Mina.

La Amoroso ha alternato le tracce di "Amore puro" con successi degli album precedenti. Tra questi "Il mondo in un secondo", "Non devi perdermi", "Ciao", "Ancora di più", "Estranei a partire da ieri", "Non sarà un arrivederci" e "Urlo e non mi senti".